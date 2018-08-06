'Dünyanın en sağlıklı kentleri' listesinde İstanbul sondan ikinci

Dünya genelinde 89 kentin çeşitli uluslararası açık kaynak verileri ile incelenmesi sonucu İstanbul, en sağlıklı kentler sıralamasında sondan ikinci oldu.

"Dünyanın en sağlıklı kentleri" listesinde Bursa 72. sırada, İzmir de 83. sırada geliyor.

Ev kiralama sitesi Spotahome tarafından oluşturulan puanlama sistemine dünyanın en sağlıklı 10 kentinden 8'i Avrupa kıtasında bulunuyor.

Kentlerdeki yeşil alanlar, spor tesislerinin kalitesi, hava ve su kirliliği, ortalama ömür beklentisi, obezite oranı, iş-özel hayat dengesi gibi 10 kriterin bir araya getirilmesiyle oluşturulan listede en sağlıklı kent Amsterdam olarak belirlendi.

Amsterdam'ı Oslo ve Münih kentleri takip etti.

İtalya'nın Roma ve Milano kentleri de sırasıyla 36 ve 61. sıralarda yer aldı. İtalyan haber ajansı Ansa, incelemeye alınan iki İtalyan kentinin listenin alt sıralarında yer aldığını belirterek bunu "acı not" diye yorumladı.

OECD Sağlık Endeksi, Dünya Sağlık Örgütü verilerinin yanında kentlerde kişi başına düşen fast food restoranlarını verilendirebilen TripAdvisor gibi sitelerden de yararlanılarak oluşturulan puanlama sistemi sonucunda listenin son 3 sırasında Casablanca, İstanbul ve Şanghay yer aldı.

İstanbul'da yeşil alanlar az

BBC TÜRKÇE'de yer alan habere göe, en sağlıklı kent Amsterdam'ın 10 kriter üzerinden ortalama puanı 6.97 olurken, İstanbul'un ortalaması 3.46'da kaldı. 72. sıradaki Bursa 4.61 puan, 83. sıradaki İzmir 3.79 puan aldı.

Genel toplamda 72'nci sırada yer alan Bursa'nın hemen üzerinde 71'nci sırada İskoçya'nın Edinburgh kenti yer aldı. Paris ise 62'nci sırada yer buldu. New York 54'ncü, Barcelona ise 52'nci sırada yer aldı. Aynı kriterlere göre Londra ise 40'ncı sırada.



İstanbul özellikle yeşil alanların oranı, iş-özel hayat dengesi, elektrikli otomobil şarj etme noktalarının sayısı ve yetişkinlerdeki obezite oranları söz konusu olduğunda düşük puan aldı.

İzmir ve Bursa'nın İstanbul'dan farkı ise yeşil alanlar kriterinde daha yüksek puan almaları. Bursa yeşil alanları için 8.28, İzmir 4.9 puan aldı. İstanbul'un yeşil alanlar kriterindeki puanı ise 1.32 oldu.

İlk 10'a giren şehirler şöyle:

1 Amsterdam (Hollanda)

2 Oslo (Norveç)

3 Rotterdam (Hollanda)

4 Münih (Almanya)

5 Berlin (Almanya)

6 Tallinn (Estonya)

7 Adelaide (Avustralya)

8 Viyana (Avusturya)

9 Perth (Avustralya)

10 Helsinki (Finlandiya)

Sağlıklı kentler listesinin son 10 sırası ise şöyle:

80 Kuala Lumpur (Malezya)

81 Manchester (Birleşik Krallık)

82 Kahire (Mısır)

83 İzmir (Türkiye)

84 Bogota (Kolombiya)

85 Mexico City (Meksika)

86 Sao Paulo (Brezilya)

87 Şanghay (Çin)

88 İstanbul (Türkiye)

89 Casablanca (Fas)