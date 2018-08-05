10 dünya rekoru birden kırıldı

Bu kapsamda Türkiye’de ilki gerçekleşen CMAS Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Belediye, 17 ülkeden 205 sporcuyu ağırladı. 30 Temmuz -03 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada, su üstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak yarışı müsabakaları düzenlendi. 10 dünya rekoru kırılan şampiyonada, Türk Milli Takımı da 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalyayla büyük bir başarıya imza attı.



Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile birlikte organize ettiği en prestijli uluslararası yarışmalardan biri olan CMAS Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası sona erdi. Türkiye’de ilki gerçekleşen 20.Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası’na, 17 ülkeden 205 sporcu katıldı. 30 Temmuz tarihinde başlayan ve 4 gün Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde havuz etabıyla devam eden şampiyonanın son gününde ise West İstanbul Marina’da açık su yarışları gerçekleştirildi.



West İstanbul Marina’da gerçekleşen kapanış seramonisine; Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis Başkan Vekili Ömer Şatır, Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nden Fidan Gül, CMAS Spor Komite Başkanı İlias Xiarchos, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Başkanı Doç Dr. Şahin Özen, West İstanbul Marina Müdürü Zdzislaw Janik ve çok sayıda sporsever katıldı.



Türkiye 14 madalyayla 2. oldu



Su üstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak yarışı müsabakalarından oluşan şampiyonada, Türkiye 4 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile 17 ülke arasında tarihi bir başarı gerçekleştirerek, 39 madalya kazanan Rusya’nın ardından en çok madalya kazanan ikinci ülke oldu. Yarışlarda Macaristan ise 12 madalyayla üçüncü oldu. Avrupa Şampiyonası’nı, Türkiye’nin altın madalya ile açmasını sağlayan Milli Sporcumuz Muhammed Emin Bay’ın 6.000 metre su üstünde kazandığı birincilik ile ülkemiz, şampiyonayı altın madalya ile kapattı.



İmamoğlu; “Uluslararası yarışmalarda ikinci tecrübemiz”



Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu turnuvanın gerçek kahramanları 17 ülke sporcuları ve onların eğitimcileri bu güzel kent Beylikdüzü’nde sizleri ağırlamaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Biz bu güzel yarışmayla beraber uluslararası yarışmalarda ikinci tecrübemizi gerçekleştirdik. Birincisi Triatlon Avrupa Şampiyonası’nın bir ayağı idi ve bu ikincisi oldu. Çok güzel bir tecrübe edindiğimizi düşünüyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu tür organizasyonların merkezi olmaya her zaman adayız ve hazırız.” şeklinde konuştu.

