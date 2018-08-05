İstanbullular dikkat! O yol trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak. Yol kapatılmadan önce ekipler saat 00.00 sıralarında metrobüs yolunun köprü girişine yakın bölümündeki bariyerler kaldırdı.

D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti saat 01.00’da kapatıldı. Yol pazartesi saat 05.00’e kadar trafiğe kapalı olacak. Bu süre trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak. Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacak. İBB’den yapılan açıklamaya göre Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacak.