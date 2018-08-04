Romanlar 9/8'lik piknikte buluştu

Türkiye’nin en yoğun Roman nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan Şişli, Roman vatandaşları Ayazağa Mesire Alanı’nda düzenlediği piknikte buluşturdu.

Kobra Murat lakaplı sanatçı Murat Divandiler’in de şarkılarıyla eşlik ettiği piknik, renkli görüntülere sahne oldu.

Yaz boyunca düzenlediği pikniklerle mahallelilere keyifli anlar yaşatan Şişli Belediyesi, bu hafta Türkiye’nin en büyük Roman mahallesi Kuştepe’yi Ayazağa Mesire Alanı’nda ağırladı. “Birlikte Eğlenelim, Birlikte Gülelim” sloganıyla düzenlenen etkinlik, Kuştepeli vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Her anı müzik ve danslarla renklenen pikniğe Kobra Murat Lakaplı Roman sanatçı Murat Divandiler de şarkılarıyla eşlik etti.



Etkinlik alanında düzenlenen halat çekme, rakamlarla dans gibi yarışmalar hem katılanlar hem de izleyenlerin hafızalarında güzel anılar bıraktı. Roman vatandaşlar bir yandan eğlenirken bir yandan da mangal başında buluşmanın keyfini yaşadı. Romanların heyecan ve coşkularıyla her anına renk kattıkları etkinlik uzun saatler devam etti.

Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü: “Biliyorsunuz Şişli yoksulu zenginiyle çok renkli, çok kültürlü büyük bir aile. Kuştepe de bu ailenin en önemli rengi. Fakat bugüne kadar ihmal edilmiş, sosyal dezavantajlı vatandaşlarımız. Biz iyi günde, kötü günde bir arada olmaya gayret ediyoruz. Bu sıcak yaz günlerinde de çocuklarıyla, aileleriyle eğlensinler, mutlu olsunlar istedik.”



Düzenlediği pikniklerle yaz aylarında şehirde olanlara keyifli bir gün yaşama fırsatı sunan Şişli Belediyesi, önümüzdeki günlerde de Şişlilileri bir araya getirecek. 11 Ağustos’ta İzzetpaşa, Mecidiyeköy, Gülbahar, Esentepe, Fulya ve 19 Mayıs; 1 Eylül’de Paşa, Yayla, Feriköy, Duatepe, Cumhuriyet ve 8 Eylül’de İnönü, Ergenekon, Harbiye, Teşvikiye, Bozkurt, Eskişehir, Halaskargazi ve Meşrutiyet mahalleleri Ayazağa Mesire Alanı’nda ağırlanacak.