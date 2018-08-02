Muhtarlardan Ali Kılıç’a tam destek

Belediyenin hizmetlerinden memnuniyetini dile getiren muhtarlar, Kılıç ile yola devam etmek istediklerini belirtti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Mahallede çözüm bekleyen sorunlarını ve taleplerini sıralayan muhtarlar, belediye yönetimine, kurulan diyaloglar, çözüm odaklı yaklaşım için de teşekkür etti. Muhtarların taleplerini teker teker dinleyen Kılıç notlarını alarak çözüm bulmak için gerekli değerlendirmeleri hemen yapacağını belirtti.

“DAYATAN DEĞİL, DANIŞAN”

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Kılıç, dayatan değil danışan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayarak, “4.5 yıl önce göreve geldiğimiz gün, bu kenti birlikte yönetmeye söz verdim. Sizlerle sürekli bir araya gelerek, mahallelerimizin ve halkımızın sorunlarına ortak çözüm bulmak imkanımız oldu. Sizlerle bir aile gibi olduk. Bu bizim için büyük bir şans. Bu sayede çözüm konusunda işlerimiz daha da kolaylaştı. Ben sosyal demokrat bir anlayışın temsilcisi olarak bu görevimi sürdürüyorum. Her zaman birlikte yönetmeyi, ortak akılla, ortak kararlara imza atmayı tercih ettim” dedi.

“DEĞİŞİM RÜZGARI ESİYOR”

4.5 yıldır tesis edilen birlikte yönetme anlayışından, kurulan diyaloglardan dolayı memnuniyetini dile getiren muhtarlar, tekne turları, inanç turları, Engelsiz Yaz Kampı, Çanakkale ve Anıtkabir gezileri gibi her mahalleden insanın sosyal hayatına katkı sunan etkinlikler için de teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın çalışmalarından memnun olduklarını kaydeden muhtarlar, ilçede olumlu yönde bir değişim rüzgarı estiğini vurgularken Kılıç’a, “Yerel seçimler yaklaşıyor. Bizler sizinle çalışmaktan mutluyuz. Yeniden seçilip başkanlığa devam etmenizi istiyoruz” diyerek, destek mesajı verdiler.