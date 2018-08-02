Yaşam Vadisi’nde spor günleri başladı

Kayıt gerektirmeyen ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte, Beylikdüzü’nde ikamet şartı da bulunmuyor.



Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan vatandaşları sporla buluşturan organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde Yaşam Vadisi’nde düzenlenen program, haftanın 3 günü ve ücretsiz olarak yapılıyor.

Kayıt ve ikametgâh zorunluluğu bulunmayan etkinlikte, pazartesi ve cuma günleri zumba, çarşamba günleri ise taebo dersi düzenleniyor.

Genç, yaşlı her kesimden yaş grubunun büyük ilgi gösterdiği spor günlerinde, zumba dersleri pazartesi ve cuma günü saat 20:00-21:00, taebo dersleri ise çarşamba günleri 20:00-21:00 saatleri arasında yapılıyor. Tüm vatandaşların davetli olduğu etkinliklere katılmak isteyenlerin, etkinlik günleri branş saatlerinde alanda bulunmaları yeterli.