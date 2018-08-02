Beylikdüzü sahilinde yaz hareketliliğii

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve denize girmek isteyen vatandaşlar için sahili gözetim altında tutuyor. 14 km uzunluğundaki sahil şeridine sahip olan Beylikdüzü’nde, 15 günde bir deniz suyundan numune alınarak analiz yapılıyor. Ayrıca mavi bayrak sahibi olan ilçede, sahil koruma botu ekipleri ve cankurtaranlar her gün kıyı şeridini gezerek ilçe halkının güvenliğini de kontrol altında tutuyor.



Sıcak havaların etkisini iyice artırdığı şu günlerde Beylikdüzü’ndeki vatandaşlar serinlemek ve denize girmek amacıyla, yaklaşık 14 km uzunluğundaki Beylikdüzü sahilini tercih ediyor. Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçede yaşayan herkesin huzurlu, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşayabilmeleri ve gönül rahatlığıyla denizden faydalanmaları adına 15 günde bir deniz suyundan numune aldırıyor.

Sonuçları analiz eden ekipler gerekli gördüğü durumlarda ise hiç vakit kaybetmeden müdahalede bulunuyor. Temizlik ve ulaşılabilirlik konusunda ideal bir konumda ve mavi bayrak sahibi olan Gürpınar Sahili yaz aylarında her gün yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor.



Sahil koruma 08:15-17:00 saatlerinde görev yapıyor



Ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı sahil koruma botu ekipleri ve cankurtaranlar her gün kıyı şeridini gezerek ilçe halkının güvenliğini de sağlıyor. Tüm Beylikdüzü sahil şeridinde 08:15 ile 17:00 saatleri arasında görev yapan botta bulunan 2 personelin, “Denizcilik” ve “Cankurtaranlık” belgesi de bulunuyor.



Beylikdüzü Rüzgâr Sörfü Kulübü Türkiye Şampiyonu Oldu



Aynı zamanda rüzgâr sörfü sporuna da ev sahipliği yapan Beylikdüzü sahili, bu alana ilgi duyan sporcular için de oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Beylikdüzü Rüzgâr Sörfü Kulübü de bu elverişli ortamdan yola çıkarak 21-26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Türkiye Şampiyonası’nda derece kazandı.