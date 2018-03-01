Maltepe’de 200 personelle kar mücadelesi

Maltepe Belediyesi, İstanbul’da kısa bir süre etkili olan kar yağışı sırasında 200 personel ve araçlarla çalışma yaptı.

Buzlanmaya karşı 300 ton tuz kullanılırken, Belediye Başkanı Ali Kılıç da sabahın erken saatlerinde yollara düşerek, ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Üç vardiya halinde çalışan ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar yolların buz tutmamasını sağladı. İlçe genelindeki okul, cami ve sağlık merkezlerinin önünde de tuzlama çalışması yapıldı. 200 personelle, 3 vardiya halinde çalışan ekiplere 2 kepçe, 4 kar küreme aracı ve tuzlama aracı ile 4 açık araç eşlik etti. Belediye Başkanı Ali Kılıç da çalışmaları yerinde denetledi.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Veteriner İşleri Müdürlüğü de, özellikle ormanlık alanlara yakın bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması gerçekleştirdi. 2018 ilk 2 ayında 850 hayvanı tedavi eden veteriner ekipleri, sağlık problemi olan sokak hayvanları da tespit edilerek ilk müdahalelerini yaptı.