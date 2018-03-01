Maltepe’de önce asbest denetimi sonra yıkım

Asbest denetimleri ile Türkiye’ye örnek olan Maltepe Belediyesi, 2018’in ilk 2 ayı içerisinde yıkım yapılacak 65 binada asbest denetimi gerçekleştirdi. Bu binaların 8’inde asbeste rastlanıldı. Binalara, gerekli önlemler alındıktan sonra yıkım ruhsatı verildi. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Mart 2016’dan itibaren başlattığı denetimlerde, bin 197 binada inceleme yaptı ve bunların 240 tanesinde asbest tespit etti. Bu binaların tamamı, özel ekipler tarafından asbestten arındırılıp, yıkımları gerçekleştirildi.

ASBEST NEDİR?

Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir mineral olan asbest; halk arasında toprak, gök toprak ve çelpek gibi isimlerle biliniyor. Kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan bu madde, kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemelerinde ve zemin döşemelerinde görülüyor.