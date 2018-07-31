Türkiye'de ilk kez Beylikdüzü'nde

Sosyal belediyecilik anlayışının güçlü temsilcilerinden Beylikdüzü Belediyesi, her şartta ve koşulda spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor.

Belediye’nin ev sahipliğini yaptığı ve Türkiye’de ilki gerçekleşen CMAS Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası’na, 17 ülkeden 205 sporcunun katılımıyla Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı’ndan Yaşam Vadisi’ne yapılan yürüyüşle start verildi. 30 Temmuz -03 Ağustos tarihleri arasında devam edecek şampiyonada, su üstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak yarışı müsabakaları düzenlenecek.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı ve Türkiye’de ilki gerçekleşen CMAS Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası görkemli bir açılış seramonisiyle başladı.



T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile birlikte organize ettiği en prestijli uluslararası yarışmalardan biri olan 20.Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası’na, 17 ülkeden 205 sporcunun katılımıyla Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı’ndan Yaşam Vadisi’ne yapılan yürüyüşle start verildi.

Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen açılış seramonisine; CMAS Spor Komite Başkanı İlias Xiarchos, CMAS Paletli Yüzme Komisyon Başkanı Michel Gaunard, TSSF As Başkanı Prof. Dr. Şamil Aktaş, Meclis Başkan Vekili Ömer Şatır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve sporseverler katıldı.

A Milli takımımız Kanada’da Dünya 3.sü oldu

Modern yaşamın harmanlandığı dünyanın en önemli şehirlerinden İstanbul’a yakışır bir uluslararası yarışmaya başlamanın heyecanı içinde olduğunu belirten TSSF As Başkanı Prof. Dr. Şamil Aktaş, “Bu önemli şampiyonaya katılan sporcuların her birine ve ülkemizin milli sporcularına yürekten başarılar diliyorum. 205 sporcunun ve antrenörlerinin bu havuzda hedeflerinin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Şampiyonluk mücadelelerinde kırılacağını ümit ettiğim yeni rekorlarda ve madalyalarda en az sporcular kadar antrenörlerinde payı olacak.” şeklinde konuştu. Konuşmasında sevindirici bir gelişmeyi de izleyicilerle paylaşan Aktaş, Kanada da geçtiğimiz hafta düzenlenen CMAS Dünya Su Altı Şampiyonası’nda A milli takımımız Dünya 3.sü olduğu bilgisini verdi.

Konuşmasında ,Türk Milli takımını kürsüde zirvede görmeyi temenni ettiğini söyleyen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, “İstanbul organizasyonlar şehri ve yaz boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklerle de spor şehri olmaya devam edecek. Bu organizasyona katılan tüm ülkelere başta milli takım sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Şampiyonaya tüm halkımız davetli

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun il dışında olması nedeniyle etkinliğe katılamadığını belirten Meclis Başkan Vekili Ömer Şatır, “Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası’nın Türkiye’de ilk olarak Beylikdüzü’nde yapılması bizleri oldukça heyecanlandırdı ve onurlandırdı. İlçemize 17 ülkeden gelen 205 sporcumuzun her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Belediye başkanımızın spordan gelmesi nedeniyle bu tür etkinliklere karşı daha hassas yaklaşıyoruz ve her türlü yardımı da yapmaya hazırız. Şampiyonaya tüm halkımızı davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

20.Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası’nın resmi açılış konuşmasını yapan CMAS Spor Komite Başkanı İlias Xiarchos, “İstanbul medeniyetlerin bir araya geldiği medeniyetler beşiği olan bir yerdir. Burada gençler şampiyonasında mücadele eden sporcular geleceğin sporcuları olacaklar ve bizim de onları seyretme imkanımız olacak. Bu organizasyonu düzenleyenlere en içten dileklerimle teşekkür ederim. Tüm katılımcıların en iyi performanslarını sergileyeceklerinden eminim” diye konuştu.

Seromoniye katılamayanların telgrafla tebriklerini ilettiği etkinlik, halk oyunları ekibinin performansı ve Bestam Yuvarlak ile Orkestrası’nın sahne almasıyla sona erdi.