İstanbul'un en pahalı caddesi batıyor

Sözcü- İstanbul'un en değerli ve prestijli yaşam alanlarından biri olan Bağdat Caddesi, kentsel dönüşüm projeleri, yarım kalmış binalar ve boş mağaza sayılarındaki artış ile dikkat çekiyor. Ekonomik durgunluğun bir kara bulut gibi çöktüğü caddede ziyaretçi sayısında ciddi düşüşler görülürken, döviz kuru ve enflasyondaki artış ticari hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kira bedellerini ödemekte zorlanan markalar ya kepenk indiriyor ya da ara sokaklara taşınıyor. Artan boş mağaza sayısı ve devam eden yenileme projelerinin yanı sıra yaklaşık 2 bin konutun inşaatının yarım kalmasıyla Bağdat Caddesi'nde gayrimenkul piyasası durdu. Caddebostan, Göztepe, Suadiye, Erenköy ve Bostancı gibi Anadolu yakasının gözde semtlerinde “satılık ve kiralık” tabelalarının sayısı artarken, mülk bedellerindeki düşüş yüzde 40'lara yaklaştı. Bölgedeki kentsel dönüşüm sürecinin başladığı dönemde, cadde üzerindeki yeni binalarda yer alan konutların birim satış fiyatları 15 bin-16 bin lira aralığında iken, arz fazlalığı ve talep düşüklüğü sebebiyle 8 bin-10 bin lira seviyesine geldi.

KONUTTA STOK OLUŞTU

TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin İstanbul markalı konut piyasasını mercek altına alan raporuna göre kentte yatırım geri dönüş süresinin en uzun olduğu lokasyon 35.3 yıl ile Bağdat Caddesi. Kentsel dönüşümün gündeme geldiği 2012 yılından 2016 yılına kadar bölgedeki evlerin değerinin yenilenmeyle birlikte büyük artış gösterdiğine dikkat çeken TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, hep aynı tür ve özellikte konut üretildiği için stok oluştuğunu bu durumun da fiyatların gerilemesine yol açtığını söyledi. Yatırım amaçlı alımların durma noktasına geldiğini ifade eden Maya, kredi faizlerinin yükselmesi nedeniyle de banka kredili satışların azaldığını belirtti.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, seçim süreci ve yaz tatili nedeniyle yavaşlayan piyasanın sonbaharla birlikte canlanmasını beklediklerini bildirdi. Bölgenin dinamikleri bilinmeden çok fazla konut üretildiğine dikkat çeken Tavukçuoğlu, “Arz, talebin önüne geçti. Kat maliklerinin kendi mülklerini müteahhitlerden daha düşük fiyata satıyor olmaları da fiyatları aşağıya çekti” diye konuştu.

Bağdat Caddesi'nin köklü oyuncularının satışlar konusunda sıkıntı yaşamadığını savunan Tavukçuoğlu, bölgeyi bilmeyen inşaat firmalarının sıkıntılı bir süreçten geçtiğini kaydetti. Bölgede 100 kadar olan müteahhit firma sayısının son yıllarda 500'ü bulduğunu belirten Tavukçuoğlu, “Firmalar işi almak için hak sahiplerine bir dönem yüzde 85'i bulan teklifler yapıyordu” dedi.

DAVA SAYISI ARTIYOR

İki bin konutu kapsayan 100'den fazla projenin durma noktasında olduğu Bağdat Caddesi'nde çok sayıda hak sahibi müteahhitlerle anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik oldu. Gereğinden fazla arz, ekonomik durgunluk ve işin ehli olmayan yüklenicilerin piyasaya girmesi nedeniyle dengelerin bozulduğunu ifade eden Avukat Zekiye Gizem Durmuşoğlu, “Gayrimenkul satışları durunca, finansman ihtiyacını karşılayamayan yükleniciler taahhütlerini yerine getirmedi. Bu durumdan da en çok arsa sahipleri olumsuz etkilenip mağdur oldu” diye konuştu.

Hak sahiplerinin yüklenicilerden kira yardımı almakta zorlandığına dikkat çeken Gizem Durmuşoğlu, “Zamanında bitirilmeyen, hiç başlamayan ve yarım kalan inşaatlar nedeniyle arsa sahipleri ile yükleniciler arasında pek çok ihtilaflar doğdu ve davalar açıldı. Bize gelen başvurular bu davaların giderek artacağını gösteriyor” dedi.