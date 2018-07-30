İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın

Yolcular tahliye edilirken yangına müdahale sürüyor.

Hal Yolu Otogar istikametinde bir yolcu otobüsünün arka kısmındaki motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken ekipler yangına müdahale etti. Çalışmalar devam ediyor.