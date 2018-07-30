Yolcular tahliye edilirken yangına müdahale sürüyor.
Hal Yolu Otogar istikametinde bir yolcu otobüsünün arka kısmındaki motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken ekipler yangına müdahale etti. Çalışmalar devam ediyor.
30 Temmuz 2018 15:08
İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın
İstanbul Esenler'de şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken yangına müdahale sürüyor.
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