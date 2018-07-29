29 Temmuz 2018 09:37

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
Bugün sağanak yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

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