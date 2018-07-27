Sultanbeyli’ye yeni otopark

İstanbul’un birçok noktasında hizmete giren İSPARK otoparkları, vatandaşa kaliteli hizmetler sunuyor. Sultanbeyli Belediyesi’nin girişimleriyle ilçe yeni otoparklar kazandı. Otopark sorununa çözüm olacak çalışmaların ilki, Merkez Camii projesiyle hayata geçti. Cami altına inşa edilen 4 katlı otopark ilçenin otopark yükünü büyük ölçüde çözdü. Ardından Kaymakamlık ve Belediye Hizmet Binası bölgesinde yaşanan otopark sorununa çözümler üretildi. 3 katlı, 130 araç kapasiteli olarak inşa edilen otopark projesi, tamamlanarak hizmete girdi.



Otopark Üzerine İnovasyon Merkezi Projesi



Son dönemde gençlere yaptığı yatırımları arttıran Sultanbeyli Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirecek. Emir Caddesi üzerine inşa edilen otoparkın üstüne inovasyon merkezi kurulacak. Kısa süre içinde çalışmaları başlayacak olan inovasyon projesi, gençleri şimdiden heyecanlandırdı.



“Otopark Hayırlı Olsun”



Belediye Başkanı Hüseyin Keskin projelerle ilgili yaptığı açıklamada, otoparkın hayırlı olmasını diledi. Sultanbeyli’nin eksiklerini hızla giderdiklerini vurgulayan Başkan Keskin, “İlçemize iki otopark kazandırdık. Merkez Camii altına yapılan otopark sürücüler için büyük kolaylık oldu. Şimdi Emir Caddesi otoparkının da halkımızın ihtiyacını karşılayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan otoparkın üzerine kurulacak olan inovasyon merkezi de gençlerimize yeni ufuklar açacak.” şeklinde konuştu.