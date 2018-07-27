Beylikdüzü Azerbaycanlı kadın belediye başkanlarını ağırladı

Azerbaycan’ın Bakü, Terver ve Göranboy şehirlerine bağlı belediyelerin kadın belediye başkanları, Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Azerbaycan Kadın Yerel Yöneticiler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı’ kapsamında, Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba’nın, konuk heyete Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal içerme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal belediyecilik uygulamaları hakkında bilgiler aktardığı toplantıda, Azerbaycanlı kadın yerel yöneticilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'deki yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının faaliyetlerini incelemek amacıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Azerbaycan Kadın Yerel Yöneticiler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı’ kapsamında Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimi’ni ziyaret eden Azerbaycanlı 12 kadın yönetici, Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal içerme ve toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında hayata geçirdiği projeler hakkında belediye yönetiminden bilgiler aldı.

Akbaba: “Amacımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarını Hayata Geçirmek”

Gürpınar Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılan toplantıda, amaçlarının toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını Beylikdüzü’nde hayata geçirerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, “Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının toplumda yerleşebilmesi için kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Yapılan sunumların ardından, Azerbaycanlı kadın yöneticiler, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Dayanışma Merkezi ile İş Atölyeleri’ni gezerek işleyiş hakkında bilgiler aldı. Programın son etabında, Yaşam Vadisi’ni ziyaret eden konuk heyet, Beylikdüzü Belediyesi’nin vadi içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve erişilebilirlik kapsamında yaptığı uygulamaları birebir gözlemledi.

Beylikdüzü Belediyesi Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Ömer Şatır, Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Meclis ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri Deniz Çakıroğlu ve Durmuş Şahin, Kent Konseyi Başkanı Nejla Türkoğlu, Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği Başkanı Lyudmila Khalilova, Göranboy Fahralı Belediye Başkanı Sevda Valiyeva, Terter İrevanlı Belediye Başkanı Natella İbrahimova, Bakü Ramana Belediye Başkanı İntizar Rzayeva, Bakü Binegedi Belediye Başkanı Aytaj Aliyeva ile 7 üst düzey belediye yöneticisi katıldı.