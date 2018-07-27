Beylikdüzü'nde paletli yüzme şöleni

Ulusal ve Uluslararası spor aktivitelerinin değişmez adresi Beylikdüzü Belediyesi; Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 17 ülkeden 191 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış seremonisi 29 Temmuz Pazar günü, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda, saat 17.00’da yapılacak; sporseverler yine Beylikdüzü’nde buluşacak.

Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası, her yaştan sporseveri Beylikdüzü’nde buluşturacak. Şampiyona, 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında, Beylikdüzü Spor Kompleksi ile Gürpınar Sahili’nde gerçekleşecek . Havuz ve açık su etaplarından oluşan şampiyona, 6 gün boyunca sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Havuz Etabı Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde Yapılacak

17 ülkeden 98’i kadın toplam 191 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası’nın havuz etapları 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında, Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. Şampiyonanın havuz etabında; su üstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak yarışı müsabakaları yapılacak. Sabah 09.30’da eleme serileri ile başlayan müsabakalar, 16.30’daki final serileri ile sürecek.

Madalya Töreni ve Kapanış Seremonisi 3 Ağustosta…

Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası’nın açık su etabı, 3 Ağustos Cuma günü, Gürpınar Sahili’nde yapılacak. 6 bin ile 4x2 bin metre bayrak yarışı müsabakalarından oluşan açık su etabı nefes kesen anlara sahne olacak. Şampiyona 3 Ağustos Cuma günü, Gürpınar Sahili’nde, saat 18.00’da yapılacak Madalya Töreni ve Kapanış Seremonisi ile sona erecek.