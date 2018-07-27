DHA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 2 saatlik periyotta (15.00-17.00) İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
27 Temmuz 2018 15:13
Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
Meteoroloji, İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
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