Usta karikatürcüler Oğuz Aral'ı andı

Türkiye’den Erdoğan Başol, Metin Peker, İbrahim Tuncay, Şevket Yalaz, Bulgaristan’dan Anatoliy Stankulov, Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov, İran’dan Rahim Baghal Asghari Baghmisheh’den oluşan jüri üyeleri, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile bir araya geldi.
Karikatürü geniş kitlelere sevdiren, yüzlerce karikatürcü yetiştiren Oğuz Aral’ın anısına Karikatür Evi önüne dikilen kendi heykeli ve en sevilen karakterlerinden biri olan Avanak Avni heykeli ile birlikte poz veren topluluk Oğuz Aral’ı andı.