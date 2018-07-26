Usta karikatürcüler Oğuz Aral'ı andı

Karikatürcüler Derneği tarafından 38’inci kez düzenlenen ‘Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’ Jüri Üyeleri, usta karikatürist Oğuz Aral’ın 14’üncü ölüm yıldönümünde Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ni ziyaret etti.

Türkiye’den Erdoğan Başol, Metin Peker, İbrahim Tuncay, Şevket Yalaz, Bulgaristan’dan Anatoliy Stankulov, Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov, İran’dan Rahim Baghal Asghari Baghmisheh’den oluşan jüri üyeleri, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile bir araya geldi.

Karikatürü geniş kitlelere sevdiren, yüzlerce karikatürcü yetiştiren Oğuz Aral’ın anısına Karikatür Evi önüne dikilen kendi heykeli ve en sevilen karakterlerinden biri olan Avanak Avni heykeli ile birlikte poz veren topluluk Oğuz Aral’ı andı.