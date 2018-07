Yağlı güreşlere İBB engeli

Yakuplu Haramidere Koruluğu’nda yapılması planlanan musabakaya sayılı günler kala bu iptalin gerçekleştirildiğini belirten Güreş Ağası Ufuk İnan, konuya dair büyük üzüntü duyduğunu yaptığı basın açıklamasında anlattı.



Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan ve destek veren Beylikdüzü Belediyesi’nin ilkini 2016 yılında gerçekleştirdiği Yağlı Güreş müsabakaları, Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.

Önceki dönemlerde Orman Bakanlığı kontrolünde olan ve her yıl müsabakaların yapıldığı Yakuplu Haramidere Koruluğu’nun İBB’ye verilmesinin ardından müsabakanın yapılmayacağı duyuruldu. Musabakaya sayılı günler kala bu iptalin gerçekleştirildiğini vurgulayan Güreş Ağası Ufuk İnan, konuya dair büyük üzüntü duyduğunu yaptığı basın açıklamasında anlattı.



“Önümüzdeki yıllarda yolumuza devam etmek için şimdiden çalışmaya başlayacağız”



Hiçbir gerekçe gösterilmeden müsabakanın iptal edildiğini belirten İnan; “Ata sporumuzu yapmamız ve bu kültürü, geleneklerimizi yeni nesille re sevdirme çabamız maalesef siyasi saiklerle engellenmiştir. Güreş, göçebe pek çok toplumda olduğu gibi binlerce yıldır Türk toplumunda da büyük karşılığı olan bir spor haline gelmiştir. Güreşte; cesaret, güç, mertlik, dürüstlük, çeviklik ve beceri gibi özelliklerin bulunması ve Türk karakterine çok uygun bir spor dalı olması nedeniyle atalarımızdan günümüze kadar tüm Türk toplumlarında sevilmiş ve önemsenmiştir. Hem kültürümüzün bir parçası, hem de geleneği olan güreş sporu içinde belki de Yağlı Güreşler en çok ilgi ve beğeni toplayan branştır. Bugün ülkemizin yurtdışı tanıtımlarında bile er meydanında yağlı güreş yapan pehlivanlar gösteriliyor. 657 yıllık bu gelenek ülkemizdeki milyonların yanı sıra yurtdışından gelenler tarafından bile büyük ilgi ve alaka ile takip ediliyor.” diye konuştu.

Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını söyleyen İnan, “Üzülerek bildirmek isterim ki bunca ısrarımıza rağmen İBB kesin bir dille bu çayırı vermeyeceğini söylemiştir. Bu anlamsız ret nedeniyle maalesef bu yıl 3.sünü gerçekleştirmeyi planladığımız Yağlı Güreş turnuvamızı iptal etmek durumunda kaldık. Ben tüm güreş camiasından ve güreşseverlerden bu tavrı her zaman hatırlamalarını rica ediyorum. Kuşkusuz bir kararla ata sporumuza veda edecek değiliz. Önümüzdeki yıllarda yolumuza devam etmek için şimdiden çalışmaya başlayacağız. Son olarak İBB’yi siyasi gerekçelerle ata sporumuza karşı olan bu tavrı nedeniyle kınıyorum.” dedi.



“Yağlı Güreşlerin olmaması İBB’ye zarar”



Bu alanda Yağlı Güreşlerin yapılmamasının hiçbir gerekçesinin olmadığını söyleyen İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Av. Doğan Subaşı, “Bir hukukçu olarak söylüyorum ki idare yaptığı her eylemin gerekçesini açıklamak zorundadır, anayasamız bunu emreder. Keyfi bir şekilde izin veriyorum ya da vermiyorum denemez. Biz Beylikdüzü olarak Yağlı Güreşlere sahip çıkalım. Bizim yağlı güreşleri yapacağımız çok alanımız var. Ancak keşke bunu bize daha öne söyleselerdi, bizde önlemimizi alarak farklı bir alan arayışına girerdik. Sonuç olarak bu Yağlı Güreşleri bu yıl yapamamış olmak bize değil Büyükşehir’e zarardır.” şeklinde konuştu.