İstanbul'da sağanak etkili oluyor: İşte son durum

Trafiğe kapatılan yolda belediye ekipleri çalışmalara başladı.

İstanbul'a etkili olan sağanak yağışın ardından Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediye ekipleri de çöken yolda çalışma başlattı. Yolun kapatıldığını görmeden caddeye giren sürücüler de geri geri giderek alternatif yollara yöneldi.

SULTANBEYLİ'DE 2 ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Şile yolunda sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte zorlanırken Sultanbeyli’de iki sürücü yol çalışmasını fark edemedi, araçlarının tekerlekleri çukura düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkili oldu. Yağmur Anadolu yakasında özellikle Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Çekmeköy’de yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Şile yolunda su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İNCİRLİ ALT GEÇİDİ SU BİRİKİNTİSİ NEDENİYLE KAPANDI

Bakırköy ve Bahçelievler'i birbirine bağlayan İncirli Alt Geçidi'ni su bastı. Tıkanan rögarların geri tepmesi sonucu su seviyesi yükselince alt geçit trafiğe kapandı. Sular altına kalan alt geçitte minibüsüyle mahsur kalan bir sürücü aracının içinde ekiplerden yardım bekledi. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesi başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından su tahliyesi tamamlandı. Suda kalan minibüs iş makineleri aracıyla çekilirken yapılan temizliğin ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.