26 Temmuz 2018 11:51

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı daha geldi.
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Bu arada İstanbul üzerindeki yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.
Yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (26.07.2018) İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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