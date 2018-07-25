Yeni çitflere gelinlikler Ataşehir Belediyesi'nden

Ataşehir Belediyesi’nin maddi imkansızlıklar dolayısıyla gelinlik alamayan gelin adaylarının hayallerini gerçeğe çevirdiği “Hayalim Gelinlik” projesi devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen projeyle, yaz mevsiminin gelmesiyle artan düğün hazırlıkları öncesi yeni yuva kurmaya hazırlanan çiftlerin gelinlikleri ücretsiz olarak temin ediliyor.

Düğün törenlerinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan gelinliklere, düğün sonrasında ihtiyaç kalmıyor. Ancak gelinliklerin yüksek fiyatları, bazı çiftleri veya çocuklarını evlendirmek isteyen aileleri zorlayabiliyor.

Evlendikten sonra kullanılmayan gelinlikler, hayırsever vatandaşlar tarafından başka çiftlerin hayallerini gerçekleştirmek için bu projeye bağışlanıyor.

3 yıldır devam eden bu projeyle, yeni evlenecek ancak gelinlik almak için maddi durumu yeterli olmayan çiftlerin gelinlikleri ücretsiz olarak sağlanıyor.

Gelinlik bağışlamak isteyen hayırseverler veya ücretsiz gelinlik hizmetinden faydalanmak isteyen gelin adayları Ataşehir Belediyesi’nin (0216) 570 50 00 numaralı Çağrı Merkezi’nden 1069 dahili telefon numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirler.