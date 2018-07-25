Kavaklı Mahallesi'ne yeni kavşak düzenlemesi

Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışma kapsamında 3 parçadan oluşacak olan kavşağın 120 metre uzunluğunda olması planlanıyor.



Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki caddelere yeni işlevler

kazandırarak, trafik akışını rahatlatmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Avrupa standartlarında projelere imza atan Müdürlük, Kavaklı Mahallesi’nde yaptığı kavşak düzenleme çalışmasıyla da Demokrasi caddesi ile Marmara caddesini birleştirerek vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeyi daha verimli hale getirebilmek adına titiz bir çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışma kapsamında 3 parçadan oluşacak olan kavşağın 120 metre uzunluğunda olması planlanıyor.



Kavşak düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müdürlük çalışanları ve ilçe sakinleriyle sohbet ederek; “Sosyal belediyecilik anlayışımızdan hareketle vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu her zaman bizim için ilk sıralarda yerini aldı. Bu tür örnek uygulamaları trafiği rahatlatmak adına vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda, ihtiyaç duyulan noktalara yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.