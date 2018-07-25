Meteoroloji'den İstanbul'un o bölgesi için uyarı!

Yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (25.07.2018) saat 16:00 TSİ'ye kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Öte yandan İstanbul'da iki gündür etkili olan yağmur bugün de aralıklarla etkili olurken, Taksim'de bulunan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleri ile ilerledi.