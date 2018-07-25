Kadıköy Belediyesi'ne Yılın Kültür Şehri ödülü

Yaşayan Şehirler Platformu liderliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi Akademik işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Şehir Ödülleri Türkiye 2018' ödülleri, İzmir'de Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Şehir paydaşlarının proje ve uygulamalarının değerlendirilerek ödüllendirildiği yarışma Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri, Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller ve Özel Ödüller olmak üzere 3 farklı kategoride yapıldı.

Kadıköy’ü kültür, turizm ve sanat kenti yapmayı stratejik amaçları arasına alan Kadıköy Belediyesi bu amaç doğrultusunda ürettiği ve hayata geçirdiği projelerle başvurduğu yarışmanın Umut Işığı Ödülü kategorisinde Yılın Kültür Şehri ödülünü aldı. Ödülü Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın aldı.

SANAT İNSANI SUSTURMAZ

Yalçın yaptığı konuşmada: “Her ilçe gibi Kadıköy de pek çok kültürü kendi içerisinde barındırıyor. Bizim amacımız da bu kültürü bir sonraki aşamalara taşımak, Kadıköy’de kültür sanat ortamını genişletmek. Kadıköy’ün sadece merkezinde bugün 60 tane özel tiyatro, 200’e yakın sanat atölyesi var. Bizim kamu olarak bakış açımız bu tiyatrolarda, sanat atölyelerinde sanatçıların yaptıkları işlere müdahil olmak değil aksine onların daha özgür bir ortamda çalışmalarını sağlamak. Bu anlamda örgütlenmeye katkı sağlıyor, yeni tesisler yapıyoruz. Bu tesislerin pek çoğu da tarihi binaları alıp, restorasyonunu sağlayarak hizmete açtığımız tesisler. Örneğin bunların içerisinde Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi gibi kurumlarımızı sayabiliriz. Önemli olan bunların içerisinde yetişen gençlerin özgür düşünceli, kendilerini ifade edebilen bireyler olabilmesi. Bizim en önemli amacımız bu. Pek çok kurum susabilir ama sanat insanı susturmaz. Herkesi Kadıköy’e bekliyoruz. Daha özgür, daha sanatla barışık birlikte yaşamayı diliyorum.” dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin ödül alan projeleri şöyle: Haldun Taner Müze Evi, Kadıköy Plak Günleri, Kadıköy Kitap Günleri, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile işbirliği, Kadıköy Tiyatrolar Platformu ile işbirliği, Karikatür Evi, Suadiye Sanat Atölyeleri başta olmak üzere, kültür merkezleri ile sanat merkezlerinde gerçekleştirdiği eğitimler ve etkinlikler.