Beyoğlu'nda yıkılan binayla ilgili çarpıcı detay

Beyoğlu'nda dün sabah saatlerinde yıkılma tehlikesi sebebiyle boşaltılan bina 2 saat içinde yerle bir oldu.

Yıkılan kaçak binanın 13 yıl önceki fotoğrafı da ortaya çıktı. Belediye kayıtlarına göre 1994'te yapılan binanın 2005'te üç katlı olduğu görülüyor. 24 yıllık bina yıkılırken dört katlıydı

Beyoğlu’nda temeli olmayan, ruhsatsız 4 katlı bina yıkıldı. Binanın 2005 yılındaki fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta binanın üç katlı olduğu dikkat çekiyor. Bina dün yıkılırken dört katlıydı.

Yıkılan binanın bulunduğu Sütlüce Mahallesi, Beyoğlu’nun Haliç sınırını oluşturuyor. Mahalle eskiden gecekondularla doluyken, Haliç’in temizlenmesinden sonra, özellikle İmrahor Caddesi’nin çehresi değişti. Üniversiteler, okullar, Miniatürk, yürüyüş alanlarıyla mahalledeki arsaların değeri arttı. Bu durum bir inşaat döngüsünü de beraberinde getirdi.

YIL 2005 ÜÇ KATLI

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, yıkılan kaçak binanın 13 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Belediye kayıtlarına göre 1994'te yapılan binanın 2005'te üç katlı olduğu görülüyor. 24 yıllık bina yıkılırken dört katlıydı.

İmrahor Caddesi’nde geçtiğimiz aylarda başlayan inşaat çalışması, hemen üstteki Fuadiye Sokak sakinlerini rahatsız etti. Zira binaların bir çoğu temelsiz yapılmıştı. Temel kazma çalışmaları derinlere indikçe, üstteki binalarda çatlaklar oluştu. Çatlayan binalardan biri de Emin Ertürk ve ailesinin sahip olduğu 4 katlı apartmandı. 1994 yılında yapılan bina kaçaktı ve neredeyse hiç temeli yoktu. Yaklaşık 20 gün önce binada çatlaklar oluştu. Mehmet Ertürk gidip inşaatı yapanlarla görüştü. Binasında çatlaklar oluştuğunu söyledi. Ancak kendi iddiasına göre kimse ilgilenmedi.