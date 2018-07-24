Beyoğlu'ndaki bina çöktü!

Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı bina çöktü.

Bina tahliye edilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Beyoğlu'nda heyelan nedeniyle altı boşalan 4 katlı bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA

BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'de yıkılmak tehlikesiyle karşı karşıya olan binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demircan, şöyle konuştu:

"Burada bir istinat duvarı var normalde boşluğun arkasında şu an görmediğimiz bir duvar. Bu duvarın arkasındaki kum aşırı yağmurlardan şişiyor. Şişince patlıyor. Arkadaki dolgu tamamen yeni yapılan bir inşaatın çukuruna doluyor. Bu arada hemen arkada şu anda yıkım tehlikesi, bina 1994'te kaçak olarak yapılmış. Ruhsatsız, iskansız ve temelinde sorun var. Şu anda belediye ve kaymakamlık olarak devletin bütün birimleri olarak tedbirimizi cana zarar gelmesin düşüncesiyle binaları tahliye ettik şu anda gelişmeleri izliyoruz. Göründüğü gibi artık yaşanabilecek durumda değil özellikle baştaki binayı da tedbiren boşalttık. Kırmızı renkli görünen bina 2008'de yapılmış. Ruhsatlı bir bina olarak yapılmış. Tedbiren onu da tahliye ettik"

BİNANIN SAHİBİ: ARDA TURAN, BURADA KARDEŞİ ADINA BİR OTEL İNŞAATINA BAŞLADI

Hürriyet'in haberine göre, binanın sahibi Emin Ertürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım" iddiasını ileri sürdü. Binayı tamamen tahliye ettiklerine sevindiğini belirten Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz" ifadesini kullandı. Söz konusu iddianın sorulduğu Demircan ise, "O ayrı bir konu" demekle yetindi.