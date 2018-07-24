24 Temmuz 2018 06:59

Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi.
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İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

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 İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un birçok noktasında görüldü. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur mega kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Şimşekler ise gece boyunca şehri aydınlattı.

İstanbul genelindeki yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

 

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