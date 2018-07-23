Binlerce genç Color Fest ile 'yoğurda renk kattı'

Silivri Belediyesi 57. Yoğurt Festivali etkinlikleri kapsamında, ‘Yoğurda renk kat’ sloganıyla düzenlenen etkinlik Silivri Mimar Sinan Köprüsü yanında gerçekleşti. Binlerce gencin katıldığı etkinlikle, katılımcılara girişte sarı, kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyalar verildi. DJ canlı performansı eşliğinde müziğin keyfini çıkaran kalabalık renkli görüntülere sahne oldu.

Gençler için sahneye çıkan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, organik boyaları geri sayım sonrası müzik eşliğinde sahneden attı. Etkinlikte giyilen beyaz tişörtler ise rengârenk oldu. Başkan Özcan Işıklar, gençlere; “Bu rengârenk görüntü bütün dünyaya örnek olsun” diye seslendi.

Açık, özgür, diyalog içinde gençler yaratmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Işıklar, “Gençlerin böyle bir arada diyalog içinde olması çok güzel. Burada her türlü görüşten, giyimden genç var ve bunlar bir arada eğleniyorlar. Biz bu birlikteliği yoğurtla ve üretimle birleştiriyoruz” dedi. Beyaz gömleği rengârenk olan Işıklar, “Gençler üzerime boyaları attı. Onlar için buna değer” ifadelerini kullandı.

Festivalin çok eğlence dolu olduğunu belirten gençler ise Başkan Işıklar’a teşekkür etti. Rap müziğin sevilen ismi Kezzo’nun muhteşem performansı sonrası konsepte uygun olarak beyaz elbisesi ile sahne alan Tuğba Özerk de şarkılarıyla gençlere eğlenceli anlar yaşattı.