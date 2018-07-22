Beylikdüzü Klasik'ten görkemli gala konseri

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği geleneksel hale gelen konserde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İnanılmaz keyifli, harika ve kaliteli bir final oldu. Türkiye adına, ilçem adına gurur duydum. Türkiye’nin çok daha güzel günleri yakalayacağı adına umutluyum, çünkü sanatla umutlanıyorsunuz ve geleceğe daha aydınlık, pırıl pırıl bakıyorsunuz.” şeklinde konuştu.



Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 4. Klasik Müzik Günleri, muhteşem gala konseriyle kapanış yaptı. Geleneksel hale gelen etkinliğin son gününde Yaşam Vadisi’ni dolduran sanatseverler “İstanbul’u Dinliyorum” adlı konserle adeta Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine uzanan müzikal bir İstanbul gezintisine çıktı. Besteci ve Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Orkestra İstanbul’a solist olarak eşlik eden Dilek Türkan ve Teyfik Rodos gösterdikleri muhteşem performanslarıyla dinleyicilere klasik müzik repertuarının en güzel örneklerini sundu. Ayrıca, sanat yönetmenliğini Figen Ayhan Karakelle’nin üslendiği konserde, Oğuzhan Balcı tarafından Beylikdüzü Belediyesi için bestelenen ‘İstanbul’da Bir Gezinti” adlı eser ilk kez seslendirilerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



“Bütün dünyayı Beylikdüzü Klasik Günleri’ne bekliyoruz”



“Dört yıl önce Beylikdüzü Klasik niyetiyle yola çıktığımız günden bugüne aldığımız yolu ve ve bu güzelliği gördükçe gurur duyuyorum.” diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben inanıyorum ki Türkiye’den ve hatta dünyadan insanlar böyle güzel anları kaçırmamak için bundan böyle programlarını Beylikdüzü Klasiğe göre yapacak. İnanılmaz keyifli, harika ve kaliteli bir final oldu. Türkiye adına, ilçem adına gurur duydum. Türkiye’nin çok daha güzel günleri yakalayacağı adına umutluyum, çünkü sanatla umutlanıyorsunuz ve geleceğe daha aydınlık ve pırıl pırıl bakıyorsunuz.” şeklinde konuştu.



Konuşmasında 2019 yılında yapılacak olan Beylikdüzü Klasik Günleri’ni heyecanla beklediğini belirten Başkan İmamoğlu, “Bizler Belediye başkanlarıyız bugün varız yarın yokuz, ama bu gelenekler ve ritüeller siz sahiplendikçe sonsuza kadar varolacak. Onun için böyle kaliteli ve güzel işleri lütfen sahiplenin.” dedi. Konser sonunda İmamoğlu, sanatçılara teşekkürlerini ileterek, plaket ve çiçek takdim etti.