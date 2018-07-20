Beylikdüzü'nde Gıda Bankası'ndan serinleten yardım

Beylikdüzü Belediyesi’nin yoksulluk ve israfla mücadele etmek için El Ele Yaşam Derneği’yle hayata geçirdiği Gıda Bankası, Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Platformu ile işbirliği yapmaya devam ediyor.

Her yaştan ve her kesimden ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan Gıda Bankası, bir dondurma firmasının yaptığı bağış sayesinde sıcak yaz günlerini serinleten bir yardıma imza atarak ihtiyaç sahibi ailelere 1 tonluk dondurma dağıttı.

Gıda israfını önlemenin farklı kurumların işbirliğini gerektirdiğini belirten El Ele Yaşam Derneği Başkanı Nejla Türkoğlu, “Bağış alan gıda bankaları ile bağış veren gıda işletmelerini bir araya getiren Fazla Gıda Platformu ile işbirliğimiz devam ediyor. Bu kapsamda, Fazla Gıda Platformu üzerinden bize ulaşan bir dondurma firmasının bağışı sayesinde, Gıda Bankası’ndan yeni hizmet almaya başlayan vatandaşlarımıza 1 tonluk dondurma dağıtımı gerçekleştirdik.” açıklamasında bulundu.

Bağışlar da Yardımlar da Kayıt Altında

Yardım alacak kişileri sosyal incelemeyle belirleyen, yapılan her türlü bağışın ve yardımın kayıt altına alındığı bir sistemle ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Gıda Bankası’nın bu özelliğiyle hem bireysel bağışçılar hem de kurumsal bağışçılar tarafından tercih edildiğine de dikkat çeken Türkoğlu, “Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası’na bağış yapan hayırseverler, yapacakları yardımın gerçekten ihtiyaç sahibi bir aileye ulaşacağını bilmenin gönül rahatlığını yaşıyor. Bu sosyal yardımlaşma sürecinde bizi yalnız bırakmayan hayırsever bağışçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Gıda Bankası İle İlgili Bilgi Almak İçin…

Yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle hareket ederek gerek bağışçılar gerekse Fazla Gıda Platformu üzerinden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Gıda Bankası Hizmeti ile ilgili olarak bilgi almak, Gıda Bankası hizmetlerinden faydalanmak veya Gıda Bankası’na bağış yapmak isteyen vatandaşlar 444 09 39 numaralı hattı arayabilirler.