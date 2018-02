Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği Halk Günleri ile her ay ilçe sakinlerini ağırlayarak öneri, talep, şikayet ve memnuniyetleri almaya devam ediyor.

BBeylikdüzü’nde sıcak bir aile ortamı yaratmak adına her ay düzenlenen Halk Günü’nde kendisiyle görüşme talebinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İmamoğlu, vatandaşların sorun, talep, şikayet ve memnuniyetlerini başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte dinliyor. Herkese eşit mesafede bir yönetim anlayışı benimsediklerinin her fırsatta altını çizen Başkan İmamoğlu, "Birlikte yönetim için vatandaşlarımızla her zaman diyalog halinde olacağız" diye konuştu.

Özel Yetenekli Ziyaretçiler Ağırlıktaydı

Son gerçekleşen Halk Günü’nde satranç alanındaki yeteneklerini madalyalar ile kanıtlayan 3. Sınıf öğrencisi 5 kupa ve 25 madalya sahibi Roza ve 2. Sınıf öğrencisi 6 kupa ve 26 madalya sahibi Rengin Aslankardeşleri ağırlayan İmamoğlu, “Yetenekli öğrencileri gördükçe gururlanıyorum. Her alanda başarılarınızın daim olmasını diliyorum.” dedi. Günün en kalabalık ziyareti ise Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)’nden özel yetenekli tanısı almış 60 öğrenci adına ziyarete gelen Beylikdüzü Çocuk Üniversitesi Anneleri oldu. Anneleri meclis salonunda ağırlayan Başkan İmamoğlu, veliler ile Beylikdüzü’nde ihtiyaç duyulan Bilim Sanat Merkezi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

El Emeği Hediye Duygulandırdı

Teşekkürlerini iletmek üzere gelen bedensel engelli bir vatandaşın el emeği hediyesi ise Başkan İmamoğlu’nu duygulandırdı. Gravür işleme yöntemi ile yaptığı tabloyu çok beğendiğini belirten İmamoğlu, “Hedefim her zaman erişilebilir olmak ve bu noktada engel tanımıyorum.” dedi. İkramlar eşliğinde yapılan sohbetlerde alınan notlar ilgili müdürlüklere anında iletilerek çözüm arayışına başlandı. Belediyenin hizmet alanına girmeyen talepler ise ilgili mercilere iletilmek üzere kaydedildi.