Beylikdüzü klasik 'Küçük Bir Gece Müziği' ile devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, devam ediyor.

Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen Klasik Müzik Günleri kapsamında 19 Temmuz’da “Küçük Bir Gece Müziği” adlı konserle Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası müzikseverlerle buluşacak.

4.Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Yaşam Vadisi’nde devam ediyor. Sanat yönetmenliğini Figen Ayhan Karakelle’nin yaptığı “Beylikdüzü Klasik”te, 19 Temmuz akşamı, aynı zamanda bir gurur günü. Beylikdüzü’nün kendi yetiştirdiği müzisyenler sahnede izleyicisiyle buluşacak. “Küçük Bir Gece Müziği” konseri ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası dinleyicilere klasik repertuarın en güzel örneklerini sunacak.

Gala Konseri “İstanbul’da Bir Gezinti” İle Son Bulacak

Beylikdüzü Klasik, 21 Temmuz akşamı ‘İstanbul’u Dinliyorum’ adlı gala konseriyle son bulacak. Besteci ve Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Orkestra İstanbul, Beylikdüzülüler’i geçmişten günümüze müzikal bir İstanbul gezintisine çıkaracak.

Billur sesiyle Dilek Türkan ve İzmir Opera Balesi sanatçısı Bas Tevfik Rodos’un solist olarak katılacağı konserde izleyiciler aynı zamanda Oğuzhan Balcı tarafından Beylikdüzü Belediyesi için bestelenen ‘İstanbul’da Bir Gezinti”nin de ilk seslendirilişine tanık olacaklar.

TARİH: 19 Temmuz 2018, Perşembe

SAAT: 21:00

YER: Yaşam Vadisi Etkinlik Alanı

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Yaşam Vadisi Etkinlik Alanı, Beylikdüzü - İstanbul