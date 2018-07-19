Beylikdüzü'nde klasik müzik rüzgarı esiyor

Yaşam Vadisi sahnesinde gerçekleşen konserde, ‘Bir Şarkıdır İstanbul’ İstanbulied ve Sunay Akın ilçe sakinlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Tolga Taviş tarafından Beylikdüzü için bestelenen 4 eserin de seslendirildiği konserde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İnşallah yıllar boyu çok daha güzel ve farklı atmosferde bir araya geleceğiz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 4. Klasik Müzik Günleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Yaşam Vadisi sahnesinde gerçekleşen konserde, klasik müziğin önemli bir dalı olan lied/şarkı repertuarının en önemli temsilcilerinden İstanbulied’in ‘Bir Şarkıdır İstanbul’ konseri ile izleyiciler unutulmaz saatler geçirdi.

Piyanoda Senem Zeynep Ercan, ve mezzosoprano Ekin Bezirganoğlu klasik müzik ile Türk müziğini harmanlayarak ilçe sakinlerine harika bir performans sergiledi. Genç bestecilerden Tolga Taviş tarafından Beylikdüzü için bestelenen ve ilk kez seslendirilen dört eser ise izleyiciden tam not aldı.

Akın; “Farklı düşünceden birçok insan bir aradayız ve ne kadar güzeliz”

Bu yıl ki teması “İstanbul” olan konsere, anlattığı birbirinden ilginç İstanbul hikâyeleriyle katılan Sunay Akın ile sanatseverlere keyifli bir akşam geçirdi. Hikâyelerinde “İstanbul” ve “Kadın” vurgusunu ön planda tutan modern çağ meddahı Akın, “Her farklı düşünce bir ensturmandır. Farklı düşünceden birçok insan bir aradayız ve ne kadar güzeliz. İşte klasik müzik bunu anlatır.” şeklinde konuştu.



İmamoğlu; “Kalıcı, insana ve geçmişine saygı duyan hizmetler yapmak benim için bir onur”



Binlerce yıllık İstanbul’un bir parçası olan Beylikdüzü’nde görev yapmanın aslında İstanbul’a hizmet etmek olduğunu vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kalıcı, insana ve geçmişine saygı duyan hizmetler yapmak benim için bir onur. Bu hizmetlerin görünenleri var, mesela Yaşam Vadisi gibi. Bir de görünmeyenleri fakat hissedilenleri var sanat etkinlikleri gibi. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Klasik Müzik Günleri’ne başlarken birçok kişinin aklında acaba olur mu diye soru işareti vardı. Ama şu an karşımda gördüğüm sahneye bakınca oldu diye düşünüyorum. İnşallah yıllar boyu çok daha güzel, çok daha farklı atmosferlerde buluşacağız.” dedi. Başkan İmamoğlu, konser sonunda sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.