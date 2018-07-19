Beylikdüzü'nden Manyas Belediyesi'ne anlamlı destek

Beylikdüzü Belediyesi, kardeş belediye olan Balıkesir’in Manyas Belediyesi’ne Kültür Merkezi ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis yapılması için destekte bulundu.

Temeli atılan ve toplam 750 m² kullanım alanına sahip olacak sosyal tesisin çelik bina ve çatı yapımını ile işçilik ve yapım işini üstlenen Beylikdüzü Belediyesi, çelik bina taşıyıcıları ile çatı kaplamalarını yaparak kardeş Manyas Belediyesi’ne teslim etti.

İlçeler arası kardeşlik köprüsü oluşturmak için çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi, bu kapsamda Balıkesir’in Manyas Belediyesi’ne yardım eli uzattı. Manyas Belediyesi tarafından temeli atılan Kültür Merkezi ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Beylikdüzü Belediyesi ile yapılan ortak çalışmayla yapılıyor. Kasım ayı içerinde tamamlanarak Manyaslılar’ın hizmetine açılması hedeflenen Kültür Merkezi ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis’in temeli Manyas Belediyesi, çelik bina ve çatısı Beylikdüzü Belediyesi, mimari elektrik mekanik imalatlar kısmı Mudanya Belediyesi tarafından yapılacak.

Sosyal tesis, vatandaşların sosyal ve kültürel alandaki pek çok ihtiyacına karşılık vererek Manyas’ın sosyal ve kültürel hayatına renk katacak.

İmamoğlu: “Katkı Sunmaktan Mutluluk Duyuyoruz”

Temeli atılan Kültür Merkezi ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis’in Manyas’ın sosyal ve kültürel yaşamına renk katıp büyük hareketlilik getireceğini söyleyen Başkan İmamoğlu, “Her türlü toplantı, tiyatro, düğün etkinliklerinde kullanılabilecek tesisin hizmete girmesiyle Manyaslılar, yepyeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacak. Beylikdüzü Belediyesi olarak kardeş belediyemiz olan Manyas’ın kent kimliğine de çok önemli katkı sağlayacak olan kültür merkezi ve sosyal tesisin yapımına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Manyas Belediyesi’nin Yardım Talebi, Meclis’te Oy Birliği İle Kabul Edildi

Çok amaçlı sosyal tesis yapımına Beylikdüzü Belediyesi’nin destek süreci hakkında da bilgi veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Manyas halkının düğün, toplantı, çeşitli tören ve aktiviteleri gerçekleştirmeye yönelik olarak Kültür Merkezi ve Çok Amaçlı Tesis ihtiyacı vardı. Kardeş Manyas Belediye’mizin bu tesisin yapılabilmesi için Belediyemize ilettiği yardım talebi, eylül ayı Meclis Toplantı’mızda gündeme geldi. Bu talebi hemen Plan ve Bütçe Komisyonu’numuza ilettik. Komisyon üyelerimiz de konuyu görüşüp oybirliği ile kabul etti. Kasım ayı Meclis Toplantısı’nda ise Eylül ayında almış olduğumuz karara, işçilik ve yapım işi de ilave edildi.” açıklamasında bulundu.

Başkan Barcin, Beylikdüzü Belediyesi’ne Teşekkür Etti

Beylikdüzü Belediyesi’ne, Kültür merkezi ve Sosyal Tesis’in yapımı için maddi ve manevi katkılarından dolayı Manyas Halkı adına teşekkür eden Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “İlçemizin önemli ihtiyaçlarından birisi olan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis’in temeli Belediyemizce ilçemiz Yeni Mahalle’de, temmuz ayı içinde atıldı. Kardeş belediyemiz olan İstanbul Beylik düzü Belediyesi tarafından projeleri yapılan tesisin temel ve betonarme imalatları belediyemizin bütçesinden karşılandı. Tesisin çelik çatı konstrüksiyon ve çatı kaplama işleri ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince Kardeş Şehir ve Kardeş Belediye ilişkileri kapsamında kardeş belediyemiz Beylikdüzü Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Tesisin arta kalan işleri de belediyemiz ve yine kardeş belediyemiz tarafından tamamlanacak. Ağustos ayı içinde ihale yaparak ağustos ayı sonunda imalat çalışmalarına başlamayı; Kasım ayı içinde de çevre düzenlemesini yaparak tesisi Manyaslılar’ın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.