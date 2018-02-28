İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirterek, "Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." dedi.