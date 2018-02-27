İmamoğlu İYİ parti temsilcilerini ağırladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Abdullah Gökçe ve yönetimini ağırladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti temsilcilerini makamında ağırladı. Kısa süre önce kurulan ve örgütlenme sürecine giren İYİ Parti’nin Beylikdüzü İlçe Başkanı Abdullah Gökçe ve beraberindeki heyet, İmamoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, partisinin izleyeceği yol haritası ve fikirlerini paylaşan Gökçe, İmamoğlu’na, “Türkiye için güzel adımlar atmak için çalışacağız. Önümüzdeki sürecin ülkemiz için iyi olmasını diliyorum.” dedi.

Ziyaretlerinden ötürü İYİ Parti İlçe Başkanı ve yönetimine teşekkür eden Başkan Ekrem İmamoğlu ise, “İlçemizde hızlıca oluşum gerçekleştirmeniz sevindirici. Hem siyasi temsilciler hem de yerel halk olarak desteğimize ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda sizlerle birlikte olacağız.” mesajını verdi.