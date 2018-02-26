Süleymaniye’nin yenilenmesine Katar imzası

Katar’ın en önemli yatırım şirketlerinden Al Rayyan Hospitality’nin Türkiye birimi Diar Süleymaniye Gayrimenkul firması ile Kuzu İnşaat yeni bir ortaklığa imza atıyor.

Diar Süleymaniye Gayrimenkul A.Ş ile Kuzu İnşaat, Süleymaniye Yenileme Alanı projesi için bir araya gelme kararı aldı. Proje için tüm izin ve ruhsatların alınması, proje kapsamındaki inşaat işlerinin icra edilmesi ve tamamlanması, yapı kullanma izinlerinin temini ve kat mülkiyeti tapularının çıkarılması amacıyla Katarlı ve Türk firmalar, ortak bir şirket kurmaya karar verdi. Bununla ilgili resmi kurumlara da başvuru süreci başladı.

532 milyon lira sermayesi var

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmalarından olan Kuzu İnşaat’ın ortak olduğu Diar Süleymaniye 2014 yılında kuruldu. Nisan ayında Al Rayyan Hospitality Gayrimenkul A.Ş ile kuurlan şirket 2015’te isim değiştirdi ve Diar Süleymaniye Gayrimenkul adını aldı. 532.5 milyon TL’lik sermayesi olan şirketin yönetiminde tamamı Katarlı 5 yönetici var.

Kentsel yenileme 2006’da ilan edildi

Hatırlatmakta fayda var. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Süleymaniye Camii ve külliyesinin hemen yanında yer alan 102 bin metrekarelik alanda, 733 parsel üzerindeki 5 mahallede 327'si tescilli 707 bina yenilecek. Süleymaniye'de dönüşüm inşaatları önümüzdeki mayıs ayında başlayacak. 2006'da kentsel yenileme alanı ilan edilen, 2010'dan beri yıkımların devam ettiği Süleymaniye'de bugüne kadar 300'e yakın bina yıkıldı ya da boşaltıldı. (dünya)