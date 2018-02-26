Acıbadem’de yapılan kazıda tarihi lahit bulundu

Gazete Kadıköy’den Erhan Demirtaş’ın haberine göre geçtiğimiz yıl Acıbadem’de bulunan General Ali Rıza Ersin Teknik ve Mesleki Lisesi’nin (GAREL) inşaat alanındaki yapılan kazıda tarihi su kanalları ve lahit çıktı.

Kazı sürdüğü esnada 60. Yıl Anadolu İlkokulu’nun çalışanları tarafından fark edilerek polise ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne haber verildiği bildirilirken, yapılan kazı, alana gelen İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından durduruldu. İhbar sonrasında İstanbul 5 numaraları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun raporuna göre, bulunan eşyaların tarihi bulgular taşıması bekleniyor. Kurulun vereceği karar göre inşaat durdurularak arkeolojik kazı da yapılabilecek. İlk belirlemelere göre tarihi parçaların hangi döneme ait olduğu henüz belirlenemedi.

İşte o eserlerden bir tanesi: