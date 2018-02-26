İBB Beylikdüzü bilboardlarını neden kaldırdı?

Hıdır Ulağ/ İstanbul Doğan Subaşı önergesini sözlü okudu ve şu soruları sordu:

10.01.2018 tarihinde Beylikdüzü ilçemizin İBB sorumluluğunda bulunan ana arterlerinde mevcut bulunan bilboardlar kaldırıldı. Bu kaldırma işlemi sabaha karşı 02:00 ile 05:00 arasındaki saatlerde yapıldı. İşlem, sayısı 50-60 kadar olan zabıtalar da dahil, İBB görevlilerince yapıldı. Bilboardların kaldırılma gerekçesi, reklam alanları ile ilgili işlerin Reklam Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülecek olması. Kaldırılacak bilboardların Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yapıldığı da belirtiliyor.

Başkanlığa yöneltecek olduğumuz sorular bu konu ve olayla ilgilidir:

1) Sözkonusu bilbordların kaldırılması tespit ve kararını, hangi birim vermiştir? Reklam Yönetimi Müdürlüğü mü? Kentsel Tasarım Müdürlüğü mü?

2) İstanbul’un başka hangi ilçelerinde Ocak ayı içinde bu bilbord kaldırma işlemi uygulanmıştır? Hangi ilçede hangi caddede hangi sayıda bilboard kaldırılmıştır?

3) Sözkonusu bilboardların yaklaşık 10 yıldır oldukları yerde durduğu, hiçbirisinin 2014 sonrası Beylikdüzü Belediyesi’nce konulmadığı, bilinmekte midir?

4) Söz konusu bilbordların Beylikdüzü Belediyesi tarafından kimseye ihale ile verilmediği, sadece kendi belediye faaliyetlerinin tanıtım ve duyurusu için kullanıldığı bilinmekte midir? Bu konuda bir tespit var mıdır?

5) İBB’nin sözkonusu caddelerde, son bir yıl içinde “bilboard kaldırmak” dışında bir hizmeti olmuş mudur? Sözkonusu caddelerde bakım onarım çalışmaları nelerdir, hangi tarihlerde yapılmıştır ve bu işler için ne kadar harcama yapılmıştır?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Şubat ayı Meclis toplantılarında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyeleri İsmail Doğan Subaşı, Nazım Çuhalı, Erkan Erdoğan ve Fatih Keleş’in imzası ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.