Atık değil hammadde

Belediye personeli tarafından verilen eğitimde çevre bilincinin oluşturulması, çevre kirliliği konusunda öğrenciden veliye doğru bir alışkanlığın kazandırılması amaçlanıyor. Çocukların gelecekte çevre ve geri dönüşüm konularına daha duyarlı hale gelmesi hedeflenerek Çevre Eğitimi seferberliği kapsamında Milli Eğitim Bakanlı tarafından belirlenen okullarda geri dönüşüm sisteminin önemli adımı olan kaynağında ayırma sistemi öğrencilere tanıtılmaya devam ediyor.Avcılar BelediyePersoneli Çevre Mühendisleri , geri dönüşüm konularında öğrenciler ve aileleriyle birlikte , kendi evlerinde olduğu gibi okulda da geri dönüştürülen atıkların (kâğıt karton, plastik, metal ve cam) evsel atıklarından ayrı bir şekilde toplanmasını sağlamak ve hammadde olarak yeniden üretim sürecine dahil ederek çevreye karşı daha duyarlı olmasını sağlamak olduğunu belirtti.İlçe okullarında devam edecek olan eğitimde Avcılar genelinde yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Çevre Dostu Belediyecilik

Avcılar Belediye Başkanı Dr.Handan Toprak ‘’Çevre ve Çoçuk dostu belediyecilik çalışmalarında geri dönüşüm konuları Avcılar’da öncelikli konularımızdan birisidir. Çocuklarımıza, çevreye duyarlı vatandaşlık bilinci kazandırarak, çocuklarımızın geleceklerine sahip çıkma sorumluğu kazandırmayı amaçlıyoruz. Okulumuz idarecilerine ve öğretmenlerine göstermiş oldukları çevre duyarlılığından ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.