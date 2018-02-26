Yenilgisiz tek takım Ataşehir Belediye Spor

Kadın futbolunun iki iddialı takımı Ataşehir Belediyespor ve Konak Belediyespor’un Yenisahra Stadı’nda yaptıkları mücadele öncesi, Ataşehir Belediyespor’un kadın futbolcuları sahaya “Çocuk istismarına hayır” pankartıyla çıktı.

Ligin bitmesine 6 maç kala şampiyonluğun en iddialı iki takımını izlemek üzere çok sayıda seyirci tribünlerdeki yerlerini aldı. İzleyenlerin maç boyunca yaptıkları tezahüratlar ve tribün şovları maça renk kattı.

Ligin ilk iki sırasında yer alan takımların mücadelesi hızlı başladı ancak takımlar ilk yarıda birbirlerine üstünlük kuramadı. İlk yarı sonucunda 0-0 skorla soyunma odalarına giden takımlar ikinci yarıya daha hareketli başladılar.

Art arda gelen atakların ardından Ataşehir Belediyespor 65. dakikada Tanya’nın ayağından ilk golü bulan taraf oldu. Konak Belediyespor bu gole 67. dakikada çok çabuk cevap vererek beraberliği yakaladı.

Ataklarını sıklaştıran Ataşehir Belediyespor 77. dakikada Arzu’nun golüyle tekrar üstünlüğü sağladı. 86. dakikada Tanya’nın golüyle skor 3-1’e gelirken, 90. dakika’da Yağmur’un golü 4-1’lik maç sonucunu belirledi.

Maç sonucuyla ligin bitimine 6 maç kala en yakın rakibiyle aradaki puan farkını 5’e çıkaran Ataşehir Belediyespor şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamış oldu.

Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde şampiyon olan takım, seneye ülkemizi şampiyonlar liginde temsil edecek.