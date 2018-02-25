Beşiktaş’taki 30 dönümlük askeri alan imara açılıyor

CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, askeri alanların ranta kurban edilmesini eleştirdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, TOKİ imzaladığı protokol ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan devraldığı Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki Jandarma Dikimevi'nin bulunduğu yaklaşık 30 dönümlük askeri alanın değerlendirilmesi için çalışmalara başladı. İstanbul'un en değerli askeri alanlarından biri olan Beşiktaş'taki arazi için yeni imar planı hazırlığına başlayan TOKİ, Beşiktaş Belediyesi'ne yazı göndererek arazi ile ilgili görüş, bilgi, belge ve doküman istedi.

TOKİ'nin İstanbul'un paha biçilemeyen arazilerinden birini imara açmasına tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, arazinin adım adım nasıl ranta kurban edildiğini anlattı. 2005 tarihli planlarda parsellerin bir kısmının askeri alanda, bir kısmının da yeşil alanda kaldığını belirten Ataman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2007 ve 2008 yıllarında yaptığı planlarla parsellerin tamamını “askeri alana” aldığını söyledi. İmar planına “askeri alanda mevcut bina korunarak ilave yapılaşma getirilmeyecektir' şeklinde plan notu eklendiğini ifade eden Ataman şöyle konuştu:

TAYYİP ERDOĞAN'A RAĞMEN

“Daha sonra İBB Planlama Müdürlüğü'nce bu alana ilişkin plan değişikliği hazırlanarak, ‘ilave yapılaşma getirilmeyecektir' şeklindeki plan notunun iptali talep edildi. Taktik hep aynı. Araziler önce yeşil alandan askeri alana alınıyor.Daha sonra TOKİ'ye devredilerek bakanlık üzerinden plan tadilatı ile ranta kurban ediliyor. İstanbul'un en değerli arazileri bu yöntemlerle peşkeş çekiliyor. Oysaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘askeri alanların yeşil alan olarak kalacakları' konusunda talimat vermişti.”