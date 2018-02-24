O tarihten itibaren İstiklal Caddesi böyle görünecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi'ne bin 350 metrelik caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirileceğini duyurdu. 1 Mart'ta yerleştirme işlemlerinin başlanacağı projede tercih edilen ağaç ise her adim yeşil olan ilex ve defne oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın söz verdiği tarihte inşaat çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi'nde çevre düzenlemelerine geçiliyor.

Tarihi cadde, yerleştirilecek saksılarla daha yeşil bir görünüme sahip olacak. İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından İstiklal Caddesi'nin özgün ve tarihi dokusundan esinlenerek hazırlanan proje kapsamında, bin 350 metrelik tarihi caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirilecek.

Bu kapsamda, İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı'na bağlandığı noktaya da 8 saksı ağaç konulacak. Dört farklı türde ağacın yerleştirileceği saksılar, tarihi caddeyi yeşillendirirken, modern ve özgün tasarımlarıyla Beyoğlu'nun estetiğine de katkı sağlayacak.

Ağaçlar 1 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde

Taksim Meydanı, Ağa Cami Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı'nı kapsayan çalışma kapsamında, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek. Ağaç türleri, ilex ve defne gibi her daim yeşil kalacak türlerden seçildi. 1 Mart'ta yerleştirme işlemlerinin başlanacağı projede, saksılardan 4 adedi İstiklal Caddesi ziyaretçilerinin oturabileceği şekilde tasarlandı.

Bu arada, İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığınca, İstiklal Caddesi boyunca yerleştirilecek saksıların yerlerini belirlenirken, esnafın görüşlerini alındı. Dükkan önlerini kapatmayacak saksılar, esnafın mağduriyetine neden olmayacak.

Oturma yerleri ahşap olacak saksıların tasarımında, İstiklal Caddesi'nin dokusundan ve cadde üzerindeki tarihi yapılardan ilham alındı. İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi'ne mevsimlere göre meyve ağacı saksıları da yerleştirecek.