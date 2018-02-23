Aileler artık engelli çocuklarını gizlemiyor

Engelli çocuklarını toplumda gizleyen ailelerin bu sergiyle çocuklarını artık gizlemekten vazgeçtiğini belirten İZEV Proje Yürütücüsü Hakan Kural, down sendromlu çocuklarla sanatın ve hayatın her yerine dokunduklarını söyledi.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın, ‘Sanat ve Biz’ adlı sergisinin 28’incisi Sarıyer’de gerçekleşti. Dünyada resim sanatına damga vuran ressamların 12 ünlü eseri, 9 down sendromlu gencin yüzüyle hayat buldu. Proje kapsamında FMV Işık Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ile Maslak Kampüsü’nde sergi açılışı yapıldı. Sergide konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Down Town Event Cafe ile engelli bireylerin istihdamına büyük katkı sağlayarak farkındalık yarattıklarını söyledi.

TEK BEKLENTİLERİ SEVGİ

Engelli bireylerin hayata katılması için birçok projeye imza attıklarını anlatan Başkan Genç, “Onların tek beklentisi bizlerin sevgisi… Maalesef toplum olarak bu sevgiden git gide uzaklaşıyoruz. Siz, bu çocuklara yan yana geldikçe sevgiyi tekrar öğreneceksiniz” dedi. Projenin hayallerin ötesine taşındığını belirten İZEV Proje Yürütücüsü Hakan Kural da, down sendromlu çocuklarla sanatın ve hayatın her yerine dokunduklarını söyledi. Kural, “Bazı anneler çocuğunu toplum içinde saklıyordu. Ama artık aileler çocuklarıyla bu tarz etkinliklere katılarak kendilerini gizlemediklerini ortaya koydu. Bu bizim için çok değerli bir şey” dedi.

BAŞKAN GENÇ’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ise, “Bu proje çok anlamlı. Biz sizi fark ediyoruz. İyi ki de varsınız. Kapımız ve kalbimiz sizlere her zaman açık” dedi. Sergi açılışına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, İZEV Proje Yürütücüsü Hakan Kural, İZEV Vakfı Genel Sekreteri Merve Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e projeye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.