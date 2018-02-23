Kadının 'insan hakları' eğitimi

Toplumsal cinsiyet eşitliği temellerinde sosyal hayata katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yönelik projeler geliştirerek, kadını mevcut edilgen durumdan etken pozisyona geçmesi için çalışmalar yürütüyor.

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneğinin (KİH-YÇ) projesi olan, kadınların özel ve kamusal alanlarda haklarını kullanabilmesi, hak ihlallerini önleyebilmesi ve toplumsal hukuki değişime yönelik örgütlenmeler kurabilmesini sağlamak gibi hedefleri amaç edinen ‘Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’ (KİHEP) Avcılar Belediyesinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan, KİH-YÇ Derneğinin düzenlediği KİHEP Eğitici Eğitim Programını bitiren Avcılar Belediyesi’nin Sosyolog- Aile Danışmanı tarafından verilen eğitimin süresi ise, 16 hafta gibi bir zaman dilimini kapsıyor. 22 Aralık ve 19 Şubatta 2 grup halinde başlayan, Avcılar Belediyesi Gülsevin Buket Değirmenci Kadın ve Aile Danışma Merkezinde devam eden eğitimlerde, Kadının İnsan Hakları, Anayasal ve Medeni Haklar, Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet, Şiddete Karşı Stratejiler, Kadının Ekonomik Hakları gibi konularda eğitimler veriliyor. KİHEP eğitimine gösterilen yoğun ilgi sebebiyle kursun kayıtları açıldığı ilk anlardan itibaren dolarken, 16 hafta sonra bitecek olan eğitimin ardından, tekrar başlatılması planlanan KİHEP kursu için kayıt alımları da şimdiden başladı.

KİHEP gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, yasaların kadınların yaşamlarını nasıl şekillendirdiği konusunda bilinçlenmesine, hakları ve yasaları öğrenmenin ardından onlar karşısında eleştirel bir bilinç kazanmasına, hakları yaşama geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına yönelik bir eğitim programı olarak biliniyor.

Kadınları, kadının insan hakları ve bu haklarla ile ilgili ulusal yasalar ve evrensel normlar konusunda bilgilendirmek, kadınların eşit vatandaşlar olarak haklarından haberdar olmalarını sağlamak,kadının insan haklarının ihlali durumlarında toplumun ve devletin bu haklara daha saygılı olmasını sağlamak ve çözümler geliştirmek için toplumsal eyleme teşvik etmek, kadınların günlük yaşamda yasal haklarının korunmasını ve uygulanmasını desteklemek, kadınları, geleneklerin, göreneklerin yani “sözlü yasaların insan haklarını nasıl kısıtladığı veya bu hakları ihlal ettiği konusunda bilinçlendirmek olarak görülüyor.Bu geleneklerin, yazılı ve yazılmamış yasaların değiştirilmesi için kadınların tartışmalara katılmaları ve eylem planları oluşturabilmeleri için gerekli temelleri hazırlamak, kadınların dayanışma içinde sorunlarını tartışabilmeleri ve yaşam deneyimlerini paylaşabilmeleri için güvenli bir ortam yaratmak, kadınların kendilerini yerel ve ulusal düzeyde toplumsal değişim için aktif bireyler olarak görebilmelerini sağlamak olarak görülmektedir.