CHP'li Koçar'ın Maçka Parkı itirazı

Hıdır ULAĞ/ İBB Meclisi CHP Üyesi Mimar Ülkü Koçar Maçka Parkı'nı tehdit eden Tünel projesi hakkında hazırladığı yazılı önergesini sözlü okudu. Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Vatandaşların haklı tepkilerini meclis toplantısında dile getiren CHP’li Ülkü Koçar şunları söyledi: İstanbul Belediyesinin istifa ettirilen Başkanı Kadir Topbaş’ın yaptığı ihalelerin bazıları iptal edilmekte ve gerekçeleri açıklanmamaktadır. Öte yandan İBB Maçka Parkı'nı tehdit eden Dolmabahçe-Levazım-Armutlu-Ayazağa tünelleri projesini yeniden başlattı.

"Panelleri sökün, projeyi çöpe atın, parkımızı terk edin! Maçka Parkı Hepimizin!"

İBB yoğun tepki çeken projeye ara vermişti, projeyle ilgili değişiklik yaptığını söylemişti. Projeye karşı çıkan İstanbullular ise tünelin Dolmabahçe çıkışının bağlantı ve ring yoluyla parkı hâlâ tehdit ettiğini söylüyor. Tünel projesinin Maçka Parkı’na ve bölgesine zarar vereceği açıktır. Halka sormadan, dava süreci devam etmesine rağmen başlatılan çalışmalar hukuksuzdur. İBB nin yeni belediye başkanından bu projenin de iptal edilmesini, Maçka Parkı’nın tünel projesine feda edilmemesini istiyoruz. Panelleri sökün, projeyi çöpe atın, parkımızı terk edin! Maçka Parkı Hepimizin!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Şubat ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Ülkü Koçar, Hüseyin Sağ, İsmail Söylemez ve Nadir Ataman’ın imzası ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.