Beylikdüzü'nde 'Sağlıklı Besleniyorum' Semineri

Seminer ilk kez İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu’nda ebeveynlere yönelik verildi. Seminerde konuşmacı olarak yer alan Uzman Diyetisyen Billur Filiz, katılımcılara doğru ve dengeli beslenmeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın imzaladığı protokol sonucu projeyi okulda uygulayan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sağlıklı beslenme noktasında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla da önemli bir sorumluluk almış oldu. Okullardan gelen talepler doğrultusunda Beylikdüzü’ndeki tüm devlet okullarında bu seminerleri gerçekleştireceklerini belirten Müdürlük, ilk uygulamayı başarıyla tamamladı.

“Karbonhidratı Tamamen Kesmek Doğru Değil”

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli Uzman Diyetisyen Billur Filiz’in verdiği seminerde doğru ve dengeli beslenme, ideal kilo, fazla kilo alımı sorunu, obezite, beslenmedeki temel bileşenler ve çocuklarda beslenme konularını etraflıca ele aldı. Sunumda görsel öğelerden faydalanan Filiz, katılımcıların daha dikkatli dinlemelerine de olanak sağladı. Filiz, dengeli beslenme içinde karbonhidrat, yağ ve protein dengesinin çok iyi sağlanması gerektiğini belirterek, “Günümüzde karbonhidratı tamamen kesip protein alımına odaklanan diyetler var. Örneğin Taş Devri, Dukan diyetleri gibi. Bu diyet yöntemleri sağlıklı değil. Yeterli ve iyi karbonhidrat hiç almazsanız, bir noktadan sonra vücutta islaflar başlar.” diye konuştu.

“Vücudumuz vitamin üretmez”

Vitamin ve minerallerin de önemine değinen Filiz, “Vücudumuz vitamin üretmez. Bu vitamin ve mineralleri beslenme yolu ile dışarıdan almak zorundayız. Özellikle kış aylarında D Vitamini seviyeniz çok önemli. Eksikse kendinizi bunalımda dahi hissedebilirsiniz.” dedi. Filiz, bir dahiliye uzmanına görünerek basit bir kan testi yolu ile vücudunuzda eksik olan vitamin ve minerallerin görülebileceğini söyledi ve mutlaka bu kontrollerin yapılması gerektiğini ekledi. Akşam geç saatlerde yenen meyve ve kuruyemiş gibi sağlıklı görünen bu gıdaların saat itibari ile vücutta yağ birikimine sebep olabileceğinin altını çizen Filiz, “Meyve ve kuruyemişleri gündüz saatlerinde sınırlı tüketmeliyiz.” dedi.

“Vücut Kitle İndeksinizi Bilin ve Harekete Geçin”

Diyetisyen Billur Filiz boyunuzun karesini kilonuza bölerek vücut kitle indeksinin öğrenilebileceğini ekleyerek; “Zayıf, normal, şişman, aşırı şişman ve obez gibi kategorilerden hangisindesiniz görürsünüz. Ancak bu yöntemi çocuklarda uygulamayın. Çocuklarda çok farklı ölçüm yöntemleri kullanırız. Onlarda dikkat ettiğimiz en önemli husus boy uzunlukları ve kemik gelişimleri gibi konulardır.” şeklinde konuştu.