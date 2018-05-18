Subaşı, pis koku sorununu İBB'ye taşıdı

İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Avukat Doğan Subaşı, Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri’nin Beylikdüzü’nün Yakuplu ve Marmara Mahalleleri’nde uzun zamandır neden olduğu kötü koku sorununu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Subaşı, yaptığı konuşmada, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’a “Yakuplu ve Marmara’yı etkileyen koku sorunuyla bizzat ilgilenin” çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Doğan Subaşı, İSKİ tarafından Ambarlı’da hayata geçirilen İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri’nin Yakuplu ve Marmara Mahalleleri’nde neden olduğu kötü koku sorununu, İSKİ Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla tekrar gündeme getirdi.



Çevre ve insan sağlığı açısından son derece önemli olan ve yıllardır çözülemeyen sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade eden Subaşı, başta İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan olmak üzere tüm yetkilileri, Beylikdüzülü vatandaşların kötü koku isyanına kulak vermeye ve acil çözüm bulmaya çağırdı.

Vatandaşlar Durumdan Rahatsız

Subaşı, konuşmasında, İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri’nin şehrin atık sularının temizlenerek denize aktarılmasında iyi sonuç vermesine rağmen koku sorunu yarattığını kaydederek, “2014 yılında açılan tesislerin kurulduğu günden bu yana, Beylikdüzü’nün Ambarlı yönüne bakan Yakuplu ve Marmara Mahalleleri sakinleri, tesisten gelen kötü kokulardan rahatsız.” dedi.

Sorun Çözülene Kadar Takipçisiyiz

Ambarlı’daki koku sorunun giderilmesi için sorunun taraflarının iyi niyetle girişimlerde bulunduklarını belirten Doğan Subaşı, aradan 4 yıl geçmesine rağmen, Beylikdüzü’nün Yakuplu ve Marmara Mahalleleri’nde hayatı yaşanmaz hale getiren sorunun giderilmediği eleştirisinde bulundu. Soruna acil çözüm üretilmesi talebinde bulunan Subaşı, sorun çözülene kadar konunun takipçisi olacaklarını söyledi.