Maltepe zabıtasından örnek davranış

Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri, örnek bir davranışa imza attı. Küçükyalı Semt Pazarı’ndaki denetimler esnasında, içerisinde bin 350 TL ve 50 avro bulunan bir cüzdan gören ekipler, cüzdanı alarak Küçükyalı Zabıta Karakolu’na getirdi.

Cüzdanının yanında olmadığı fark eden 75 yaşındaki Nimet Civelek’in kendilerini araması üzerine zabıta ekipleri, yaşlı kadının evine gitti. Cüzdanını bulup, kendisine teslim eden zabıta ekiplerine teşekkür eden yaşlı kadın, “Cüzdanımın yanımda olmadığını fark ettiğimde çok endişelendim. Çünkü içerisinde emekli maaşım ve kimliğim vardı. Ne yapacağımı bilmez bir haldeyken, aklıma zabıtayı aramak geldi ve Küçükyalı Zabıta Karakolu’nun telefonunu bulup aradım. Sağ olsunlar onlar da cüzdanımı bulmuş ve hemen getirip bana teslim ettiler. 60 senelik Maltepeli olarak zabıtamızın bu örnek davranışı beni çok duygulandırdı. Sağ olsunlar” dedi.